Senatorul USR, Ștefan Pălărie atacă AUR pe tema moțiunii împotriva ministrului David

În plenul Senatului, Ștefan Pălărie a atacat dur formațiunea AUR, pe tema moțiunii împotriva ministrului David.

„Dumneavoastră aveți un șef care s-a desăvârșit profesional într-o galerie de fotbal, unde la început probabil se închină doar la penalty-uri, după care și-a descoperit evlavia și-a dus-o în biserici, în timp ce ataca miniștrii în Parlament, luându-i de gât, sau își agresa colegele”, a declarat Pălărie.

Privind moțiunea simplă, senatorul a continuat: „Un partid anti-știință, anti-vaccinism, anti-medicină, un partid care nu are soluții decât intonarea imnului și cântecele patriotice în școală, nu are dreptul, în opinia mea, nu are căderea morală pentru astfel de moțiune”.