Siegfried Mureșan, discuții cu von der Leyen și Metsola despre prioritățile PPE pentru 2027-2029. Ce obiective are grupul european pentru România

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că lucrează în Italia, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la strategia Grupului Partidului Popular European (PPE) pentru a doua jumătate a legislaturii europene, în perioada 2027-2029.

Unul dintre obiectivele principale ale celui mai mare grup politic din Parlamentul European este „pregătirea, negocierea și adoptarea actelor legislative necesare pentru implementarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene”.

„Alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, lucrăm zilele acestea, în Italia, la strategia Grupului PPE pentru a doua parte a legislaturii Parlamentului European: 2027–2029”, a scris europarlamentarul pe Facebook.

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