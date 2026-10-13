Siegfried Mureșan, discuții cu von der Leyen și Metsola despre prioritățile PPE pentru 2027-2029. Ce obiective are grupul european pentru România

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că lucrează în Italia, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, la strategia Grupului Partidului Popular European (PPE) pentru a doua jumătate a legislaturii europene, în perioada 2027-2029.
Unul dintre obiectivele principale ale celui mai mare grup politic din Parlamentul European este „pregătirea, negocierea și adoptarea actelor legislative necesare pentru implementarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene”.
„Alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, lucrăm zilele acestea, în Italia, la strategia Grupului PPE pentru a doua parte a legislaturii Parlamentului European: 2027–2029”, a scris europarlamentarul pe Facebook.
Europarlamentarul a precizat că PPE urmărește ca legislația să fie suficient de „bună pentru fermierii, regiunile și întreprinzătorii noștri, inclusiv pentru micii întreprinzători”, adăugând că se urmărește reducerea birocrației „pentru beneficiarii fondurilor europene din România și din întreaga Europă”.
Acesta mai spune și că „apartenența noastră la cea mai mare familie politică europeană este garanția că putem obține lucruri concrete pentru România pe plan european”.
Un alt obiectiv menționat de Siegfried Mureșan este pregătirea Uniunii Europene pentru aderarea unor noi state membre. El a făcut referire în mod special la Republica Moldova, care dorește integrarea europeană.
„Vrem, totodată, să pregătim Uniunea Europeană pentru aderarea unor noi membri. Aici mă gândesc în special la Republica Moldova. Printre prioritățile noastre se numără și consolidarea economiei, a cercetării și a inovării, întărirea apărării și a securității, precum și dezvoltarea unor noi parteneriate comerciale internaționale”, a mai scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.