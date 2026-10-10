Siegfried Mureșan, reacție dură la propunerea Irlandei de reducere a bugetului UE: „O respingem din start”

Într-o postare pe Facebook, Mureșan a criticat propunerea prezentată de președinția irlandeză a Consiliului UE, înaintea reuniunii liderilor europeni de săptămâna viitoare.

Bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 ar urma să fie redus cu 159 de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei Europene, potrivit unui nou plan prezentat sâmbătă de Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Mureșan: Parlamentul European respinge tăierile propuse de Irlanda

„În calitate de negociator-șef al Parlamentului European, transmit un mesaj clar: această poziție de negociere nu poate fi acceptată de Parlament. O respingem din start, fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea”, a transmis eurodeputatul.

Mureșan a amintit că Parlamentul European a votat în aprilie pentru o creștere de 10% a viitorului buget european, propunere care nu a fost luată în considerare de președinția irlandeză.

Critici privind reducerea fondurilor pentru apărare și competitivitate

Potrivit acestuia, reducerile propuse de Irlanda vizează în principal fondurile pentru apărare, competitivitate și acțiune externă.

„Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare. Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a crește competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate”, a afirmat Mureșan.

Eurodeputatul a avertizat și asupra finanțării insuficiente a agriculturii și a politicii de coeziune, inclusiv în regiunile aflate în apropierea războiului din Ucraina.

„Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanțare adecvată agriculturii. Și nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziuni, inclusiv pentru întărirea securității la granițele cu războiul declanșat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanțare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual. Nu putem să cerem Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce tăiem din principala sursă care permite Uniunii să acționeze: propriul buget”, a subliniat acesta.

Mureșan critică și lipsa unor noi surse de finanțare

Siegfried Mureșan a criticat și faptul că Irlanda nu a inclus în propunerea sa noile surse de venituri susținute de Parlamentul European, care ar permite creșterea bugetului UE fără majorarea contribuțiilor statelor membre.

„Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naționale atunci când finanțăm bugetul UE, este de neînțeles de ce Președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile din bugetele naționale. Viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj și mai multă viziune, nu abordarea contabilă a unui administrator de bloc”, a declarat eurodeputatul.

Mureșan a amintit că bugetul multianual trebuie aprobat în unanimitate de cele 27 de state membre, dar nu poate intra în vigoare fără acordul Parlamentului European.

„Așteptăm de la Consiliul European de săptămâna viitoare o abordare mai constructivă, care să aibă în vedere poziția Parlamentului European fiindcă poziția noastră este singura ce ține cu adevărat cont de așteptările pe care le au oamenii de la Uniunea Europeană”, a transmis acesta.

Eurodeputatul a cerut statelor membre să ajungă cât mai curând la o poziție comună, astfel încât negocierile finale să poată începe și un acord asupra bugetului să fie încheiat până la sfârșitul anului.