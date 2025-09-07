Simion: La grămadă operează numai sistemele totalitare spre care vreți să ne duceți

Președintele AUR, George Simion, a reacționat în plenul Parlamentului, referitor la moțiunea privind restructurarea ANRE, ASF, ANCOM. Liderul AUR susține că are o problemă cu funcțiile de conducere, cu pilele și sinecurile politice.

„Atâta timp cât nu auzi sau nu vrei să auzi că noi avem o problemă cu funcțiile de conducere, cu pilele, cu sinecurile politice și nu cu funcțiile de execuție s-au luat totul la grămadă și s-au lăsat acolo pilele, sinecurile de partid. Odată spuneți că sunteți pentru 0% impozit, altădată spuneți că sunteți împotriva domnului Zgonea și împotriva tuturor pilelor din ANCOM”, a spus Simion.

Simion susține că, dacă acum se aplică o reducere de 30% pentru un salariu de 30.000 de lei, specialiștii și executanții din ANCOM vor pleca, pentru că nu vor accepta să rămână la salarii de 6.000-7.000 de lei.

„Asta este soluția la grămadă, pentru că la grămadă operează numai sistemele totalitare spre care vreți dumneavoastră să ne duceți”, a mai precizat liderul AUR.