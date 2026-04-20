Simion spune că AUR poate da dovadă de bărbăție și să își asume guvernarea

Președintele AUR; George Simion, a declarat, luni, că AUR poate da dovadă de bărbăție și să își asume guvernarea.
Laura Buciu
20 apr. 2026, 14:55, Politic

Simion a spus că AUR ăși dorește să se ajungă la votul poporului, deci la alegere anticipate.

Întrebat dacă își va asuma AUR guvernarea și pe cine va nominaliza pentru prim-ministru, Simion a spus că nu poate răspunde, deoarece pentru a intra la guvernare ar trebui ca cineva să nominalizeze un membru AUR, iar Nicușor Dan a spus că nu o va face.

La fel, Sorin Grindeanu a exclus total această posibilitate.

Cu toate acestea, AUR își poate asuma această funcție, de prim-ministru.

„Da, AUR poate da dovadă de bărbăție și-și poate asuma o guvernare la fel cum a făcut-o și în decembrie 2024, însă această ipoteză nu stă în picioare. Pentru că noi suntem realiști”, a declarat George Simion.

 

