Slujba de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu s-a încheiat

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost coborât în criptă.

S-a intonat Imnul României, „Deșteaptă-te, române” în timp ce la mormânt s-au tras 21 de salve de tun.

Acest moment a încheiat, practic, ceremonialul de înmormântare.

Slujba de la Cimitirul Ghencea III a fost una privată și încă nu se știe cine a preluat drapelul ridicat de pe sicriul fostului președinte Ion Iliescu. În mod normal, drapelul de înmânează familiei, însă soția lui Ion Iliescu, Nina, nu a putut participa la înmormântare din cauza stării de sănătate precară.

Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930, în Oltenița, județul Călărași și a murit în 5 august 2025.

Ion Iliescu a condus statul român în trei rânduri, ca președinte al CFSN între 22 decembrie 1989–1992, dar și ca președinte ales al României între anii 1992–1996 și 2000–2004. Între 1996–2000 și 2004–2008 a fost senator din partea PSD. De asemenea, Iliescu a fost președinte de onoare al PSD.

Ion Iliescu s-a născut în 1930, la Oltenița. El a absolvit Liceul Spiru Haret din București în anul 1949, după care studiat mecanica fluidelor la Institutul Politehnic București. Apoi, a mers la Institutul Energetic al Universității din Moscova. În timpul șederii sale la Moscova a fost secretar al „Asociației studenților români”.

La 19 august 1956 a fost ales președinte al Comitetului de organizare a Asociațiilor Studențești, apoi al Consiliului (martie 1957). Ulterior a devenit șef de secție la CC al PCR (1965), prim-secretar al CC al UTC. A mai ocupat funcția de șef al Departamentului de propagandă al Comitetului Central al PCR și a fost ministru pentru problemele legate de tineret între 1967 și 1971.

În 1971, Nicolae Ceaușescu, care se simțea amenințat de Iliescu deoarece era văzut de mulți ca un urmaș în funcția de președinte, l-a marginalizat pe îndepărtându-l din funcțiile politice majore. Lui Iliescu i-a fost atribuită funcția de vice-președinte al Consiliului Județean Timiș între 1971 și 1974, apoi cea de președinte al Consiliului Județean Iași (1974-1979). În 1979 a fost numit Președinte al Consiliului Național al Apelor. În 1984 a fost numit director al Editurii Tehnice, funcție pe care a ocupat-o până în decembrie 1989.