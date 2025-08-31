Sondaj Bucureşti: Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, favoriţi la Primăria Capitalei

Potrivit unui barometru de opinie Avangarde reprezentativ pentru populaţia adultă a Municipiului Bucureşti, realizat prin metoda CATI pe un eşantion de 1.070 de persoane, Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu conduc în preferinţele alegătorilor pentru funcţia de primar general, fiecare cu câte 25% din opţiuni.

Pe locul al treilea se situează Cătălin Drulă (USR) cu 20%, urmat de Anca Alexandrescu (independent) cu 18%.

Octavian Berceanu (independent) ar obţine 5% din voturi, Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SENS) câte 2%, iar alţi candidaţi 3%. 72% dintre respondenţi au indicat un candidat.

În ceea ce priveşte problemele principale ale Capitalei, 22% dintre bucureşteni consideră că traficul reprezintă cea mai mare dificultate, urmat de poluare (18%) şi termoficare (9%).

În privinţa investiţiilor prioritare, 29% ar dori construirea unui spital nou, 18% finalizarea centurii A0, iar 16% schimbarea conductelor de termoficare.

La nivel parlamentar, intenţia de vot pentru partide arată PSD în frunte cu 25%, urmat de PNL (23%), USR (20%) şi AUR (18%). Celelalte partide nu depăşesc 5%.

Sondajul a fost realizat între 22 şi 30 august 2024, are o marjă de eroare de +/- 3,2% şi este reprezentativ pentru populaţia adultă din Bucureşti.