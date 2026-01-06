Prima pagină » Știrile zilei » O treime dintre americani susțin lovitura militară a SUA în Venezuela

O treime dintre americani susțin lovitura militară a SUA în Venezuela

Aproximativ o treime dintre cetățenii americani susțin atacul asupra Venezuelei, care a dus la înlăturarea președintelui Nicolás Maduro, însă o majoritate covârșitoare consideră că autoritățile americane s-ar putea implica excesiv în afacerile interne ale Venezuelei.
O treime dintre americani susțin lovitura militară a SUA în Venezuela
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
06 ian. 2026, 03:43, Știri externe

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat duminică și luni pe un eșantion de 1.248 de persoane, 33% dintre respondenți susțin acțiunea militară din Venezuela, în timp ce 34% se opun. Restul respondenților nu au o părere privind evenimentul. 

Sprijinul pentru operațiune diferă puternic în funcție de afilierea politică. Astfel, 65% dintre republicanii care au participat la sondaj aprobă intervenția militară, comparativ cu doar 11% dintre democrați și 23% dintre alegătorii independenți. Democrații se opun acțiunii în proporție de 65%. 

Același sondaj arată că o majoritate de 72% din respondenți este îngrijorată că Washingtonul s-ar putea implica excesiv în Venezuela. Îngrijorarea se poate observa indiferent de opțiunea politică, acest sentiment fiind confirmat de 54% dintre republicani 90% dintre democrați și 74% dintre independenți. 

Sondajul indică, de asemenea, o susținere semnificativă în rândul republicanilor pentru o politică externă mai agresivă în emisfera vestică. Aproximativ 43% dintre republicani sunt de acord cu ideea că Statele Unite ar trebui să „domine afacerile din emisfera occidentală”, în timp ce 19% se declară în dezacord. 

În plus, 60% dintre alegătorii republicani susținu staționarea de trupe în Venezuela, 59% susțin preluarea de către SUA a controlului asupra câmpurilor petroliere venezuelene și 65% susțin ca SUA să conducă Venezuela pe o perioadă de tranziție. 

Sâmbătă, armata americană a efectuat un raid în urma căruia Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați. În urma operațiunii, liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite vor „administra” Venezuela pe perioada tranziției. 

 

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor