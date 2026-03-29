Sorin Grindeanu, la Brăila: Niciun primar nu a zis să se meargă în formula actuală

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, după întâlnirea regională care a avut loc la Brăila cu primarii din sud-estul țării, că niciun primar nu a zis să se meargă în formula actuală privind coaliția de guvernare.
Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
29 mart. 2026, 14:55, Politic

Prezent duminică la Brăila, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că pe 20 aprilie, social-democrații vor decide direcția politică privind participarea la guvernare, în cadrul unei consultări interne. Până la momentul respectiv, Grindeanu a afirmat că în rândul primarilor locali PSD există o nemulțumire largă față de actuala guvernare.

Întrebat dacă aleșii locali PSD i-au cerut până acum ca formațiunea să iasă din coaliția de guvernare, Grindeanu a spus: „Nu a fost nici măcar unul dintre vorbitori, până am ieșit eu din sală, care să spună că trebuie să continuăm în același mod (în coaliția de guvernare – n.r.). Că e o poziție totală sau că facem lucrurile în alt mod în cadrul coaliției, e altceva. Dar nu a fost nici măcar unul care să spună „Dom’le, hai să rămânem așa cum suntem acum.”, a afirmat Grindeanu.

El a adăugat că principala preocupare exprimată în cadrul discuțiilor nu a fost lupta politică, ci situația economică:

„Cel mai important la dezbaterea de azi a fost faptul că lumea este extrem de preocupată de blocajele care există în acest moment în România, de faptul că economia merge în jos, de faptul că, de exemplu, în ultimele 10 luni s-au pierdut 55.000 de locuri de muncă în sectorul privat din România, că producția industrială, de exemplu, a scăzut cu 16% de la o lună la alta, că inflația e la 10%”, a spus Grindeanu. 

Referitor la coaliția de guvernare și relația cu premierul Ilie Bolojan, liderul PSD a reiterat faptul că partidul analizează trei scenarii după consultarea internă: ieșirea de la guvernare, menținerea actualei formule și păstrarea coaliției cu o „reașezare” a modului de funcționare.

