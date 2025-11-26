Sorin Grindeanu: Mare parte din sume merg la rectificare către Sănătate și Transporturi

Președintele PSD susține că ministrul Finanțelor a prezentat în mare cum va arăta rectificarea bugetară.

Grindeanu spune că cea mai mare parte a banilor va merge spre Sănătate și Transporturi.

„Mare parte din sume merg spre două capitole, o parte către Sănătate, către Casa de Asigurări, pentru a mai plăti din arieratele care vin din spate, și, de asemenea, o sumă importantă către transporturi, unde sunt două chestiuni, plata, de asemenea, a unor datorii pe suvenții, pe CFR, și, de asemenea, plata unei sume către TAROM, acel ajutor de stat aprobat de către Comisia Europeană”, a declarat Grindeanu.

El a spus că alte sume vor merge spre Agricultură.