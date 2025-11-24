Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW): Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine!

În luna noiembrie (18-24 noiembrie), este marcată anual Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW), o campanie globală inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, menită să atragă atenția asupra unei probleme de sănătate publică ce afectează deja viețile noastre. Anul acesta, Societatea Română De Rinologie și Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF) trag un semnal de alarmă cu privire la consumul nejustificat de antibiotic și îndeamnă publicul larg și pacienții: “Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine”.

Citeşte comunicatul integral AICI