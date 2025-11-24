Prima pagină » Comunicate » Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW): Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine!

Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW): Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine!

• 8 din 10 episoade de răceală și gripă sunt virale și nu necesită tratament cu antibiotice. • Utilizarea neadecvată a antibioticelor a dus în ultimii ani la o creștere alarmantă a rezistenței antimicrobiene.
Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW): Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine!
Mediafax
24 nov. 2025, 14:58, Comunicate

În luna noiembrie (18-24 noiembrie), este marcată anual  Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (WAAW), o campanie globală inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, menită să atragă atenția asupra unei probleme de sănătate publică ce afectează deja viețile noastre. Anul acesta, Societatea Română De Rinologie și Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF) trag un semnal de alarmă cu privire la consumul nejustificat de antibiotic și îndeamnă publicul larg și pacienții: “Nu lăsa antibioticul să-ți facă rău, în loc să-ți facă bine”.

Citeşte comunicatul integral AICI