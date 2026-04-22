Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”

Potrivit stenogramelor din ședința conducerii PSD, liderii partidului au susținut o ieșire fermă de la guvernare și au vorbit deschis despre pașii politici care ar putea urma, inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură.

Prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că încearcă să atragă parlamentari din alte formațiuni, în timp ce, public, vorbește despre moralitate și etică în politică.

„Bolojan, care le dă tuturor lecții de etică, a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur – și i-am spus și președintelui – că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”, a spus Grindeanu în ședința social-democraților..

Și alți lideri PSD au cerut o reacție rapidă și fără pași înapoi. Lia Olguța Vasilescu a susținut că partidul trebuie să dea un semnal de forță, afirmând că „atunci când alții sunt mămăligi, noi trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”. Gheorghe Șoldan a mers mai departe și a spus că „demisia miniștrilor ar trebui urmată rapid de o moțiune de cenzură”.

Gheorghe Șoldan a declarat că, „dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim. Niciun pas înapoi".

Marius Oprescu a transmis că PSD trebuie să meargă „până la capăt”, acuzând adversarii politici că încearcă să tragă de timp pentru ca social-democrații „să se sinucidă politic”.

În ședință au existat însă și apeluri la o strategie etapizată. Marian Neacșu a spus că partidul are pregătiți toți pașii politici, dar că aceștia vor fi făcuți „cu o anumită gradualitate”.

Retragere miniștrii

În urma votului din conducerea partidului, PSD își retrage din Executiv următorii membri ai Cabinetului. PSD are un vicepremier, Marian Neacșu, și șase miniștri în guvern: Radu Marinescu (Justiție), Florin Manole (Muncă), Alexandru Rogobete (Sănătate), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).