SUA schimbă strategia: mai puține vaccinări, mai multe testări pentru hepatita B

Departamentul pentru Sănătate din SUA pregătește o schimbare importantă de direcție în politica de sănătate publică. Potrivit Bloomberg, este vorba de 16 programe noi. Printre acestea se află și un proiect dedicat extinderii screeningului pentru hepatita B în rândul femeilor însărcinate. Este o schimabre care ar putea modifica practica medicală aplicată timp de decenii.

Noile programe nu au fost încă definite complet. Autoritățile trebuie să stabilească toate detaliile înainte ca acestea să fie lansate oficial, în luna ianuarie. Planurile includ atât inițiative complet noi, cât și revizuirea unor programe care există deja.

Schimbări în vaccinarea pentru hepatita B

Autoritățile americane iau în calcul să renunțe la recomandarea ca nou-născuții să primească vaccinul împotriva hepatitei B în primele 24 de ore după naștere.

Comitetul consultativ pentru vaccinuri a discutat deja posibilitatea ca prima doză să fie administrată abia în prima lună de viață. Deși nu s-a luat încă o decizie finală, membrii au votat totuși ca toate femeile însărcinate să fie testate pentru hepatita B.

Programele, aliniate regulilor federale

Programul de screening extins este parte dintr-o strategie mai amplă de reorganizare a sistemului de sănătate publică american. Potrivit sursei citate, noile programe propuse sunt „aliniate cu liniile directoare federale și măsurabile, cu obiective clare și un mix de activități noi și în curs”. Cu alte cuvinte, sunt făcute să respecte regulile federale, combinând idei noi cu îmbunătățirea unor programe de sănătate care există deja.

Centru nou pentru amenințări biologice

Pe lângă planurile de testare pentru hepatita B, autoritățile vor să întărească securitatea în instituțiile de sănătate și să pregătească o nouă generație de specialiști în domeniu. Două dintre aceste proiecte vor fi coordonate de Matt Buzzelli, șeful de cabinet al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Autoritățile vor să creeze și un nou centru care să urmărească posibilele amenințări biologice. De asemenea, informațiile medicale prezentate publicului urmează să fie simplificate și explicate mai clar.

Reformă în plină criză internă

Cele 16 noi măsuri sunt considerate esențiale pentru sănătatea publică și au fost dezvoltate separat de planurile altor agenții federale. Ele ar trebui să ajute CDC să funcționeze mai bine și să-și clarifice rolul. Instituția se confruntă cu probleme interne și reduceri mari de personal. În 2025, a fost afectată de un atac armat în campus, de demiterea rapidă a fostei directoare și de concedieri semnificative.