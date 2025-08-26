Toate curțile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraților

În cadrul adunărilor generale desfășurate marți, judecătorii tuturor celor 16 curți de apel din țară au cerut celorlalte două puteri ale statului să renunțe imediat la proiectul de lege care vizează pensiile de serviciu ale magistraților.

În comunicatul transmis, aceștia reclamă și „campania agresivă împotriva autorității judecătorești”, pe care o consideră o amenințare gravă la adresa statului de drept și a drepturilor și libertăților cetățenilor.

Magistrații avertizează că, începând cu 27 august, activitatea instanțelor va fi adaptată conform hotărârilor adoptate în adunările generale, ca formă de protest și ca semnal de alarmă privind „riscul major de destabilizare a sistemului judiciar” pe care l-ar genera adoptarea acestei reforme.