Judecătorii de la nivelul celor 16 curți de apel au solicitat marți retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu și au avertizat că demersul Guvernului riscă să destabilizeze sistemul judiciar.
Toate curțile de apel cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu ale magistraților
În cadrul adunărilor generale desfășurate marți, judecătorii tuturor celor 16 curți de apel din țară au cerut celorlalte două puteri ale statului să renunțe imediat la proiectul de lege care vizează pensiile de serviciu ale magistraților.

În comunicatul transmis, aceștia reclamă și „campania agresivă împotriva autorității judecătorești”, pe care o consideră o amenințare gravă la adresa statului de drept și a drepturilor și libertăților cetățenilor.

Magistrații avertizează că, începând cu 27 august, activitatea instanțelor va fi adaptată conform hotărârilor adoptate în adunările generale, ca formă de protest și ca semnal de alarmă privind „riscul major de destabilizare a sistemului judiciar” pe care l-ar genera adoptarea acestei reforme.