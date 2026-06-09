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Tomac anunță că nu a finalizat încă lista miniștrilor. Se caută nume pentru patru ministere

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat marți că lista miniștrilor propuși să facă parte din noul Guvern nu a fost încă terminată.
Tomac anunță că nu a finalizat încă lista miniștrilor. Se caută nume pentru patru ministere
Cosmin Pirv
09 iun. 2026, 17:42, Politic
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Eugen Tomac spune că va mai avea discuții marți și miercuri pentru finalizarea listei Guvernului.

„Mai sunt discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista cabinetului pe care îl voi propune, pentru Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Energiei”, a declarat premierul desemnat.

El a fost întrebat dacă PSD ia cerut să aibă secretari de stat în noul Guvern.

„Sublinez din nou, pentru a fi cât mai eficienți și pentru a încerca să răspundem cererilor pe care le-au făcut partidele politice parlamentare, Guvernul pe care îl propun este un guvern format din profesioniști și își dorește să fie un guvern tehnic”, a spus Tomac.

El a precizat că numărul secretarilor de stat ar trebui redus, iar aceste posturi să fie ocupate de profesioniști.

„Cred că este un moment potrivit să reducem inclusiv numărul secretarilor de stat și angajamentul nostru este de a numi inclusiv pentru părțile de secretari de stat profesioniști dispuși ca pentru o perioadă de timp probabil limitată să-și desfășoare activitatea în cadrul Guvernului României”, a mai spus premierul desemnat.

El susține că a anunțat conducerile PSD, PNL și USR despre această opțiune.

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