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Tomac susține că Guvernul său nu a trecut deoarece Bolojan s-a răzgândit: a fost nesincer cu domnul președinte

Eugen Tomac susține că Guvernul său nu a trecut deoarece Ilie Bolojan s-a răzgândit. A fost nesincer cu domnul președinte, a dezvăluit Tomac.
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Petru Mazilu
17 iun. 2026, 20:21, Politic
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Eugen Tomac a dezvăluit că, inițial „liderii PSD și PNL au manifestat deschidere” față de un guvern tehnocrat, eventual cu unii miniștri politici. Ulterior, președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a răzgândit, a spus Tomac miercuri seara, în timpul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN.

„Evident, faptul că domnul Bolojan a fost nesincer cu domnul președinte (Nicușor Dan n.r.) ne-a dus în acest blocaj”, a declarat Eugen Tomac.

După ce a renunțat la mandatul acordat de președintele Nicușor Dan, Eugen Tomac a discutat cu Adrian Veștea despre șansele acestuia de a forma un Guvern.

„S-a plecat de la raționamentul că formațiunile politice ar prefera un om politic”, a explicat Tomac.

El a dezvăluit ce a discutat cu Veștea.

„Eu i-am spus că am reușit să adun peste 200 de voturi (…) Nu aveam de unde să garantez așa ceva, doar am subliniat ipoteza de la care pleca în urma discuțiilor pe care le-am avut (…) Eu aveam peste 200 de voturi (ca asigurări n.r.) atunci când am încheiat negocierile cu părțile implicate”, a precizat Tomac.

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