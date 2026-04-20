„Trăim un război informațional”. Nicușor Dan, la Forumul Educației Financiare

Președintele Nicușor Dan avertizează că România trăiește un război informațional. Mesajul său la Forumul Educației Financiare vizează tinerii, antreprenorii și democrația.
Andreea Tobias
20 apr. 2026, 11:29, Politic

Educația financiară nu este un subiect tehnic rezervat economiștilor. Este, potrivit președintelui Nicușor Dan, o abilitate esențială de supraviețuire în secolul XXI.

„Un tânăr care iese din școală trebuie să știe cum se ia un credit, cum se compară ofertele, cum se poate investi”, a spus Dan, luni, la Forumul Educației Financiare. Fără aceste cunoștințe de bază, orice adult este lipsit de instrumente esențiale.

Legătura dintre educație financiară și prosperitate

Există o corelație demonstrată între nivelul de educație financiară al unei societăți și prosperitatea acelei țări, spune președintele.

Oamenii educați financiar influențează politicile publice. Politicienii urmăresc ce gândesc alegătorii și își ajustează deciziile în consecință. Lipsa de cunoaștere financiară a dus, în cazul României, la decizii economice nesănătoase.

O societate cu educație financiară solidă generează mai mult antreprenoriat. Iar fără antreprenoriat, economia „scârțâie”. În plus, capitalul privat – insuficient în România –  ar beneficia de un apetit mai mare pentru investiții.

„Trăim un război informațional”

„Trăim un război informațional”, a declarat Nicușor Dan. El a spus că transmite acest mesaj fiecărui corp profesional cu care se întâlnește.

Un exemplu concret: reclame false în care imaginea guvernatorului BNR este folosită pentru a promite profituri de 300%. „Cine are educație financiară știe că nu există profit de 300%”, a spus președintele.

Dar dezinformarea merge mai departe. Ea vizează însăși încrederea oamenilor în democrație. Încearcă să îi atragă spre modele autoritare. „Aceasta este o chestiune extrem de serioasă”, a subliniat Dan.

Chemarea către profesioniști

Președintele a explicat de ce a acceptat invitația la forum. Este nevoie ca oameni cu credibilitate profesională să intre în spațiile online – inclusiv pe TikTok – și să demaște impostura.

„Altfel, o parte întreagă a societății noastre se duce într-o direcție total nesănătoasă”, a avertizat el.

Mesajul a fost adresat deopotrivă tinerilor, profesioniștilor și decidenților. Educația financiară nu este un lux. Este, în viziunea președintelui, un scut împotriva manipulării și un fundament al democrației.

