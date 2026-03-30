Transport public gratuit în mai multe zone din Australia pentru a combate criza combustibililor

În Australia, transportul public va fi gratuit ca urmare a crizei combustibililor, anunță Nexta. Totuși, decizia se va aplica doar în unele state australiene și în forme diferite. Statul Victoria va anula tarifele toată luna aprilie, în timp ce în Tasmania gratuitatea în transport va fi până la sfârșitul lunii iunie.

Alte state precum New South Wales, Queensland, Australia de Sud și de Vest au refuzat această măsură.

„Această situație va dura mai mult de o lună”, a declarat ministrul transporturilor din New South Wales, explicând refuzul de a oferi călătorii gratuite în aceste state.

Alte state australiene utilizează diferite forme de sprijin. Este vorba despre subvenții și măsuri de reducere a prețurilor combustibililor, de reduceri pentru pensionari și elevi, dar și de tarife mai mici pentru toți călătorii.