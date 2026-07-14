Autostrada A3: Deschiderea lotului Chiribiș–Suplacu de Barcău, amânată până la finalul lui septembrie

Pe cea mai mare parte a traseului a fost turnat asfalt, iar toate pasajele și viaductele au fost suprabetonate. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, care monitorizează proiectele majore de infrastructură, au rămas însă câteva puncte critice care împiedică finalizarea lucrărilor.

Ultimele obstacole

„Pe cei 26,35 kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate. Fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă Porț. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă”, au transmis reprezentanții asociației.

Aceștia estimează că circulația nu va putea fi deschisă înainte de sfârșitul lunii septembrie.

Scenariul pesimist: deschiderea se mută în octombrie

„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, precizează asociația.

Contractul pentru tronsonul Chiribiș–Suplacu de Barcău a fost semnat în noiembrie 2023 și prevede șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Lucrările au început în ianuarie 2025, iar termenul contractual de finalizare este sfârșitul lunii iulie 2026.

Când s-ar putea circula de la graniță la Cluj

Reprezentanții organizației apreciază însă că, dacă ritmul de lucru se menține și constructorii își respectă termenele, până la sfârșitul anului 2026 se va putea circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș, cu excepția sectorului de aproximativ 40 de kilometri dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, unde este prevăzut cel mai lung tunel rutier din România.