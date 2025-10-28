Tudorel Toader: Modificările propuse la legea pensiilor speciale nu schimbă fundamental datele

Este posibil ca proiectul să primească aviz favorabil de la CCR dacă sunt respectate cerințele procedurale.

Întrebat dacă este posibil să avem verde de la Curtea Constituțională dacă se merge cu aceeași lege și se respectă de această dată termenul cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, Toader a răspuns: „Da, este posibil să avem verde de la CCR. Cu precizarea că 70 la sută din net sau 75 la sută din net nu schimbă fundamental datele problemei”.

Fostul judecător CCR a subliniat că CCR „n-a analizat fondul ca să putem ști dacă a avut în vedere sau nu probleme de neconstituționalitate intrinseci. Dacă se știe pe surse, mă rog, se știe pe surse și nu ne e greu să înțelegem de unde”.

Care sunt următorii pași

El a explicat că legea se duce înapoi la inițiator, adică la Guvern, care va decide. „Aici orice lege are pe de o parte oportunitate, pe de altă parte cerința constituționalității. Ce vor negocia, cum se vor înțelege în coaliție, cum va fi votat proiectul de lege, se va duce din nou la Curtea Constituțională, pentru că, cu siguranță, va fi iarăși criticat”, a spus Toader.

Referitor la întrebarea dacă modificările propuse ar fi decisive, Toader a răspuns: „În opinia mea nu”.

Întrebat dacă există vreun risc dacă se merge cu un proiect în aceeași formă, fostul judecător a precizat că judecătorii Curții Constituționale nu judecă în oportunitate, ci doar în constituționalitate. „E sau nu e conform Constituției, standardelor europene, etc.”, a explicat el.

Toader a adăugat că orice lege se bucură de o prezumție relativă de constituționalitate. „Poți să spui că o lege e neconstituțională dintr-o anumită perspectivă pentru anumite critici și este constituțională dacă sunt critici de altă natură, însă raportate la altă prevedere din Constituție”, a precizat el.

Ar putea fi noi contestații la CCR?

Referitor la posibilitatea unei noi contestații la Curtea Constituțională, indiferent de forma finală a proiectului, Toader a spus: „Mai mult ca sigur, poate magistrații dacă vor fi mulțumiți, dar ei nu vor fi mulțumiți că vor să rămână în statutul actual”.

Întrebat dacă magistrații vor contesta chiar dacă Guvernul se consultă cu ei, așa cum vrea Sorin Grindeanu, Toader a răspuns: „Dacă se consultă și va fi varianta magistraților, nu. Dar va contesta opoziția. Pentru că e un instrument. Până la urmă, vedeți, din modificarea asta legislativă, a devenit și o pârghie, un instrument electoral”.