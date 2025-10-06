Ucraina susține că a atacat „una dintre cele mai mari” fabrici de explozibili din Rusia

Forțele ucrainene au atacatm în noaptea de luni, fabrica de stat rusă Sverdlov, unul dintre principalii producători de explozibili și muniție din țară, a raportat Statul Major al Ucrainei.

Fabrica, situată în orașul Dzerzhinsk din regiunea Nijni Novgorod, la 800 de kilometri de granița cu Ucraina, este „unul dintre cei mai mari producători de explozibili din Rusia”, a declarat Statul Major General.

Fabrica produce o gamă largă de muniții, inclusiv proiectile pentru avioane și artilerie, bombe aeriene ghidate, focoase pentru rachete antitanc și muniții pentru unitățile de apărare aeriană și inginerie, potrivit The Kyiv Independent.

De asemenea, produce focoase pentru rachete ghidate cu precizie și furnizează muniții ghidate armatei ruse.

Armata ucraineană a spus că, în urma atacului, au fost raportate multiple explozii și un incendiu de proporții la fața locului. Amploarea pagubelor este încă în curs de verificare.

Fabrica Sverdlov se află sub sancțiuni din partea SUA și UE din 2023 pentru ceea ce Departamentul de Stat al SUA a descris ca „achiziționarea de bunuri în sprijinul efortului de război al Rusiei”.

Regiunea Nijni Novgorod, situată la aproximativ 400 de kilometri est de Moscova, este un important nod industrial și de transport care leagă părțile europene și asiatice ale Rusiei.

Ucraina a revendicat ultima dată un atac asupra aceleiași fabrici pe 20 octombrie 2024.

Ultimul atac face parte dintr-o campanie mai amplă care vizează instalațiile militare și industriale ale Rusiei.

Tot în noaptea de luni, drone ucrainene au lovit terminalul petrolier Feodosia din Crimeea, provocând un incendiu masiv vizibil de la zeci de kilometri.

Forțele ucrainene au vizat, de asemenea, un depozit de muniție aparținând Armatei a 18-a Combinate a Rusiei din Crimeea. Armata a transmis că rezultatele acelui atac sunt încă în curs de evaluare.