USR către PSD: Dacă plecați, plecați cu totul. Retrageți toată șefimea PSD-istă din stat

„Dacă vreți să vă retrageți miniștrii, retrageți-vă și secretarii de stat, și prefecții, și șefii de agenții, și toată șefimea PSD-istă din stat! Până acum ați fost și la putere, și în opoziție. De data asta, nu mai puteți sta la putere în timp ce pretindeți că sunteți în opoziție”, susține purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

Acesta spune că „nu poți să pleci doar din fotografiile de la Palatul Victoria, dar să rămâi în continuare cu oamenii tăi în funcțiile de control”.

„Nu merge să spui „suntem în opoziție”, dar să păstrezi în teritoriu exact pârghiile de putere construite cât timp ai fost la guvernare. Nu merge să fugi de răspunderea pentru deciziile luate împreună, dar să rămâi la putere”, a adăugat Cristian Seidler.

„În prima etapă vom retrage miniștrii din guvern pentru a arăta că nu mai există această susținere. Există și aici o dezbatere dacă să retragem și secretarii de stat”, a spus marți Claudiu Manda, secretarul general al PSD.