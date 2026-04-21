USR către PSD: Dacă plecați, plecați cu totul. Retrageți toată șefimea PSD-istă din stat

Dacă plecați, plecați cu totul, este mesajul USR pentru PSD, care a anunțat că își retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.
Cosmin Pirv
21 apr. 2026, 15:43, Politic

„Dacă vreți să vă retrageți miniștrii, retrageți-vă și secretarii de stat, și prefecții, și șefii de agenții, și toată șefimea PSD-istă din stat! Până acum ați fost și la putere, și în opoziție. De data asta, nu mai puteți sta la putere în timp ce pretindeți că sunteți în opoziție”, susține purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

Acesta spune că „nu poți să pleci doar din fotografiile de la Palatul Victoria, dar să rămâi în continuare cu oamenii tăi în funcțiile de control”.

„Nu merge să spui „suntem în opoziție”, dar să păstrezi în teritoriu exact pârghiile de putere construite cât timp ai fost la guvernare. Nu merge să fugi de răspunderea pentru deciziile luate împreună, dar să rămâi la putere”, a adăugat Cristian Seidler.

„În prima etapă vom retrage miniștrii din guvern pentru a arăta că nu mai există această susținere. Există și aici o dezbatere dacă să retragem și secretarii de stat”, a spus marți Claudiu Manda, secretarul general al PSD.

 

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, pentru complicitate la contrabandă într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Rușii fără ruble. Moscova n-a trimis niciun ban post ‘89 localităților din România unde trăiesc cele mai mari comunități de ruși lipoveni
Libertatea
Regula japoneză care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: secretul ‘hara hachi bu’
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor