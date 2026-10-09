USR: Comisia de la Veneția va analiza în procedură de urgență noua Lege ANI, prin care Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar

Potrivit unui comunicat transmis de USR, Comisia de la Veneția, organ consultativ al Consiliului Europei format din experți independenți în drept constituțional, va analiza noua lege în cadrul unei proceduri de urgență.

Diana Stoica critică modificările aduse Legii ANI și decizia Curții Constituționale

„Comisia de la Veneția a înțeles perfect gravitatea subiectului și, ca atare, analizează în procedură de urgență noua Lege ANI, în care PSD a introdus prevederi cu dedicație pentru Dominic Fritz, președintele USR. PSD și AUR au transformat o lege jalon în PNRR într-un instrument pentru execuția unui adversar politic, anulând voturile timișorenilor”, a declarat Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților.

Deputata a criticat și Curtea Constituțională.

„Iar CCR – controlată politic și cu judecători numiți de PSD care se plimbă în avioane de lux pe la Mykonos și Nisa – a girat abuzul PSD. Noi apărăm statul de drept în România și principiul din Constituție potrivit căruia nicio lege nu poate aplica sancțiuni retroactive pentru niciun cetățean”, a adăugat Diana Stoica.

La rândul său, Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat, a acuzat PSD că promovează modificări legislative îndreptate împotriva adversarilor politici.

„Eu nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparență de democrație, în care PSD face ce vrea, de mână cu extremiștii care servesc interesele Moscovei. Au îngropat economia României, ne-au înglodat pe toți în datorii și, acum, vor să dea și legi cu dedicație, ca să scape de politicienii care îi incomodează. Totul în timp ce ei se bucură de zboruri private, cutii cu bani, haine și pantofi care costă cât salariul pe lună al unui român ce muncește cinstit. Noi nu vom abandona lupta pentru democrație și libertate, vom apăra în continuare statul de drept și interesul cetățenilor”, afirmă Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.

Comisia de la Veneția urmează să adopte o opinie în decembrie

Comisia de la Veneția a fost solicitată să ofere un punct de vedere asupra noii Legi ANI (Legea nr. 180/2026) de către Gunn Marit Helgesen, președinta Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș.

În sesizarea trimisă Comisiei de la Veneția, Gunn Marit Helgesen a arătat că punerea în aplicare a sancțiunilor retroactive din noua Lege ANI „poate duce la încetarea prematură a mandatelor elective locale și poate avea un impact direct asupra continuității reprezentării democratice locale și asupra stabilității autonomiei locale în România”.

Potrivit USR, Comisia de la Veneția a răspuns favorabil solicitării de a formula o opinie, care urmează să fie adoptată în sesiunea plenară din 11-12 decembrie 2026.