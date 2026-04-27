USR critică alianța PSD-AUR după inițierea moțiunii împotriva Guvernului. Dan Barna: „Drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”.

Europarlamentarul Dan Barna (USR) acuză PSD de „ipocrizie”, după ce partidul a decis să inițieze o moțiune de cenzură alături de AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, deși în urmă cu o lună respingea public orice colaborare cu acest partid.

„Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la Bucureşti. Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi reţeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns şi mai înfricoşător decât până ieri”, a scris eurodeputatul USR, Dan Barna.

Acesta a declarat că social-democrații au transmis recent, alături de socialiștii europeni, că „resping categoric orice alianţă cu extrema dreaptă, angajându-se în schimb la un guvern stabil, pro-european, care susţine cu rigurozitate” valorile democratice.

În opinia sa, între timp, PSD a renunțat la acest angajament și a decis să colaboreze cu partidul AUR pentru a demite actualul Guvern condus de Ilie Bolojan.

Europarlamentarul susține că retragerea miniștrilor PSD din Guvern și inițierea moțiunii reprezintă o schimbare de poziție politică și avertizează asupra consecințelor.

„De atunci, PSD a dinamitat ‘guvernul stabil, pro-european’, şi-a retras miniştrii din Guvern, dar şi-a lăsat pilele şi amantele pe posturi, şi a anunţat că depune moţiune de cenzură comună cu AUR împotriva Executivului Bolojan. Şi bomboana pe coliva României: Marian Neacşu a spus alături de Petrişor Peiu, întrebat de presă dacă urmează o guvernare PSD-AUR, că ‘orice drum începe cu primul pas’. Factual are dreptate, orice drum începe cu primul pas. Ce nu spun Neacşu şi PSD în ansamblul său e că drumul pe care şi-l doresc duce fix la groapă”.

Anterior, Marian Neacșu a confirmat că PSD va depune moțiunea împreună cu AUR și că el, alături de Petrișor Peiu, se ocupă de partea tehnică a documentului.

„În urma mai multor rânduri de discuţii cu conducerile partidelor s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Naţional în care se va lua decizia finală. (…) Ambele partide vor fi iniţiatori. Mai mult decât atât, am vorbit cu domnul Peiu, sunt convins că şi conducerile partidelor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toţi parlamentarii care vor să contribuie prin text la moţiune şi să susţină moţiunea prin semnătură şi prin vot”, a declarat Neacșu, la Palatul Parlamentului.