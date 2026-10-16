USR decide astăzi dacă susține Guvernul Luca Niculescu. Dominic Fritz va propune vot împotrivă

Comitetul Politic al USR se întrunește vineri, de la ora 17:00, în ședință online, pentru a decide dacă parlamentarii partidului vor vota sau nu pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu, potrivit surselor Mediafax.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat miercuri că va propune Comitetului Politic ca parlamentarii partidului să nu susțină noul Guvern.

Acesta a spus că România are nevoie de un guvern, însă nevoia de stabilitate nu trebuie folosită ca motiv pentru revenirea la un executiv „de risipă și de protecție pentru privilegiații” PSD.

„Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, de rate, de siguranța locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preț. Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască – și asta în timp ce capturează justiția. USR nu va vota un guvern în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Liderul USR susține că partidul nu va sprijini un guvern în care PSD ar putea bloca reformele și ar putea reveni la împărțirea contractelor și la controlul companiilor de stat.

Între timp, Partidul Social Democrat a anunțat deja că va intra la guvernare, alături de Luca Niculescu, prezentând și lista de miniștri din partea PSD pentru viitorul Guvern.

Joi, premierul desemnat a anunțat că a depus lista de miniștri și programul de guvernare.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social-Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunțat miercuri seară președintele PSD, Sorin Grindeanu, după ședința Consiliului Politic Național al partidului.

Totodată, purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a anunțat miercuri că grupurile parlamentare ale partidului au decis, printr-un vot consultativ, să susțină învestirea Guvernului Niculescu pentru a pune capăt crizei politice.

Decizia finală urmează să fie luată în Biroul Politic Național al partidului.

El a mai spus că PNL nu va putea vota Guvernul dacă liberali vor face parte din Cabinetul Luca Niculescu fără acordul partidului.