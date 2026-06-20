Veștea atacă noua conducere pregătită de Bolojan în PNL: Istoria și identitatea partidului sunt aruncate la gunoi

Veștea afirmă că partidul riscă să își piardă identitatea și avertizează asupra unei rupturi între conducerea centrală și aleșii locali ai formațiunii.

Adrian Veștea: „Congresul înseamnă eliminarea liberalilor adevărați”

Adrian Veștea susține că reuniunea convocată de Ilie Bolojan are ca efect marginalizarea unor lideri care au contribuit la dezvoltarea partidului.

„Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi”, afirmă Veștea.

Critici privind reprezentarea aleșilor locali în conducerea PNL

Adrian Veștea reclamă faptul că noua echipă de conducere ar avea o reprezentare redusă a aleșilor locali, deși PNL dispune de o structură administrativă puternică la nivel național.

„Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari și aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul municipiului Reșița, Ioan Popa”, susține liberalul.

Acesta consideră că liderii validați prin vot sunt înlocuiți de persoane fără o istorie îndelungată în partid.

„Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști”, afirmă Veștea.

Acuzații privind direcția ideologică a partidului

Liderul liberal avertizează că actuala orientare a partidului ar putea conduce la o apropiere excesivă de USR.

„Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR”, spune acesta.

Totodată, Veștea susține că liberalii cu vechime sunt marginalizați și că vocile critice din interiorul partidului sunt descurajate.

Veștea îl acuză pe Bolojan că își construiește un proiect prezidențial

Unul dintre cele mai dure pasaje ale declarației îl vizează direct pe Ilie Bolojan, despre care Adrian Veștea spune că ar urmări o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030.

„Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român”, afirmă liderul liberal.

El susține că deja pot fi observate atacuri împotriva unor instituții fundamentale ale statului.

„Acest proces este vizibil prin atacurile dezlănțuite și nejustificate împotriva Președintelui, împotriva Justiției, împotriva Parlamentului și, în general, împotriva oricui îndrăznește să nu fie de acord cu domnul Bolojan”, a adăugat Veștea.

Mesaj către liberalii nemulțumiți

În ciuda criticilor, Adrian Veștea le transmite colegilor săi că partidul a depășit și alte momente dificile de-a lungul istoriei sale.

„Colegilor mei liberali, care astăzi se simt dezamăgiți, le spun că Partidul Național Liberal a trecut prin lupte și mai grele și a ieșit învingător”, afirmă acesta.

„Îmi asum să conduc Guvernul cu responsabilitate”

Veștea vorbește și despre formarea viitorului Executiv, afirmând că prioritatea imediată este instalarea unui guvern stabil.

„Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani”, declară liderul liberal.

Acesta susține că viitorul cabinet va avea o reprezentare liberală mai consistentă decât actuala formulă de conducere a partidului.

„Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal”, a afirmat Adrian Veștea.