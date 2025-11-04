Vicepreședintele PE: Diferență de 8 ani în speranța de viață între Vest și Est

Potrivit lui Victor Negrescu, la Health EU Summit participă decidenți europeni, experți, reprezentanți ai sistemului medical, ai industriei și ai societății civile. Printre aceștia s-a aflat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, Adam Jarubas.

„Europa se confruntă cu provocări majore: un deficit de 1,2 milioane de profesioniști în sănătate, o diferență de 8 ani în speranța de viață între Vest și Est, 54% dintre decese cauzate de boli cardiovasculare și cancer, o criză de echitate în accesul la servicii medicale”, susține Negrescu într-o postare pe Facebook.

El spune că insistă ca sănătatea să devină o prioritate politică și bugetară reală în Uniunea Europeană.

„Prin amendamentele pe care le-am propus în bugetul UE 2026: creștem finanțarea pentru EU4Health, sprijinim inovația medicală și digitală, investim în sănătatea mintală și în accesul la servicii medicale în zonele rurale”, adaugă vicepreședintele PE.

El arată că România trece prin cea mai ambițioasă transformare din ultimele decenii: bugetul CNAS aproape s-a dublat, peste 100 de molecule noi au fost introduse și 21 de spitale sunt în construcție, dintre care 17 finanțate integral din fonduri europene.