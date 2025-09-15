Victor Negrescu candidează pentru un nou mandat de vicepreședinte al PES

Europarlamentarul Victor Negrescu și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES), în cadrul unei ședințe online a conducerii organizației desfășurată în vederea pregătirii congresului de la Amsterdam.

Negrescu a făcut anunțul alături de președintele PES, Stefan Löfven, subliniind că funcția este „o mare responsabilitate și o onoare” pentru reprezentarea României la nivel european.

„Am participat, zilele acestea, la şedința conducerii Partidului Socialiștilor Europeni (PES), desfășurată online, pentru a pregăti viitorul congres care va avea loc la Amsterdam. Alături de președintele PES, Stefan Löfven, am anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte la nivel european al PES. Este o mare responsabilitate și o onoare să pot reprezenta România și familia noastră politică la acest nivel. Le mulțumesc colegilor mei din Partidul Social Democrat și din PES activists România pentru sprijinul acordat și pentru recomandarea oficială transmisă conducerii PES. Candidatura mea se bazează pe munca pe care am făcut-o împreună: promovarea valorilor europene, consolidarea rolului României în familia social-democrată și susținerea proiectelor care aduc beneficii reale pentru cetățeni”, a postat Victor Negrescu.

Congresul PES de la Amsterdam va decide componența noii conduceri a „celei mai mari familii politice social-democrate din Europa”.