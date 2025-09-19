Victor Negrescu: Europa are nevoie de echilibru între investiţiile în securitate şi sprijinul pentru oameni

„Este important să investim în securitate, dar nu putem uita de nevoile oamenilor. Europa are nevoie de o industrie de apărare puternică, dar şi de politici care să sprijine fermierii, IMM-urile şi comunităţile locale. În noul episod din Întrebări Europene vorbesc despre echilibrul dintre investiţiile în securitate şi sprijinul pentru oameni:”, a transmis Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarul menţionează demersurile pentru ca fermierii români să aibă subvenţii egale cu cei europeni, impactul noilor tratate comerciale asupra României, importanţa politicii de coeziune şi de reducere a decalajelor dintre statele membre şi un an de la raportul Draghi şi viitorul buget european.

„Europa trebuie să fie mai competitivă, dar şi mai aproape de cetăţeni”, aratp Victor Negrescu.