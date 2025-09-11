Victor Negrescu: Politica de coeziune nu poate fi „PNRR-izată”

Victor Negrescu a arătat că localitățile și regiunile României s-au dezvoltat datorită acestor fonduri, motiv pentru care respinge categoric ideea de a „PNRR-iza” politica de coeziune – adică de a o transforma după modelul Planului Național de Redresare și Reziliență, caracterizat prin proceduri complicate și o alocare mai restrictivă a resurselor.

„Prin amendamentele pe care le-am propus și prin acțiunile întreprinse – inclusiv consultarea directă a tuturor localităților din România privind viitorul buget european pe termen lung – am demonstrat că doar prin simplificare și prin ascultarea beneficiarilor direcți putem salva bani europeni și putem construi o programare mai eficientă”, a transmis europarlamentarul.

Totodată, Victor Negrescu a reafirmat că va continua să apere interesele comunităților locale și să contribuie la construcția unei Românii care se dezvoltă prin utilizarea fondurilor europene.