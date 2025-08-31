Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar UE duce lipsă de leadership

Negrescu a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de reforme, în timp ce Uniunea Europeană traversează o perioadă în care lipseşte leadership-ul.

Negrescu a atras atenţia că politicienii trebuie să aibă în vedere impactul direct al măsurilor asupra oamenilor, arătând că „un venit cu câteva zeci de lei mai mic înseamnă mult pentru foarte mulţi”.

„Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să îşi facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluţii credibile şi să propună măsuri echitabile”, a scris europarlamentarul.

El a subliniat că în cadrul PES activists România, organizaţia pe care o coordonează, au fost discutate propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică, dar şi măsuri de simplificare administrativă.

Negrescu a precizat că au fost analizate şi principalele teme europene şi internaţionale, stabilindu-se o direcţie legată de viitorul Congres PES şi de viitorul buget european pe termen lung.

Discuţiile au avut loc în cadrul Adunării Generale a PES activists România, la care au participat şi miniştrii Florin Manole şi Bogdan Ivan.

Negrescu a spus că dialogul cu aceştia a fost o ocazie de a analiza soluţiile disponibile, chiar dacă ele sunt limitate de un Parlament fragmentat, atât la nivel naţional, cât şi european.