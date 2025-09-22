Victor Ponta anunță că va vota moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului

Fostul premier Victor Ponta a declarat că va vota pentru moțiunea împotriva ministrului Mediului, precizând că decizia nu este una politică, ci bazată pe considerații legate de pregătirea și competența profesională a demnitarului.

„Eu sigur voi vota pentru moțiunea împotriva doamnei ministru al Mediului din partea USR. Nu din motive politice, ci pentru că am considerat încă de la început că nu are nici pregătirea profesională, nici experiența și buna-credință necesare pentru a gestiona o poziție atât de importantă”, a afirmat Ponta.

El afirmă că pe Diana Buzoianu o „ doar apartenența la USR, înclinația spre conflicte și declarații propagandistice, fanatismul celor care cred că frustrarea și ura sunt suficiente pentru a conduce o țară – la fel ca și colegii săi din USR care ocupă funcțiile de la Externe și Economie”.

„Știu că și colegii deputați din PSD gândesc și ar vrea să acționeze la fel ca mine; sper ca, de această dată, <șefii> PSD să nu le impună să fie complici la niște decizii greșite”, încheie Ponta.

Moțiunea simplă a AUR împotriva Dianei Buzoianu este dezbătută luni și va fi votată miercuri în Parlament. AUR acuză ministra că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 și favorizează parcurile fotovoltaice, calificând această abordare „drept sabotaj al intereselor naționale”.