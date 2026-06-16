Viorel Cataramă: „Am ajuns în faza finală a confruntării dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan”

Cataramă, unul dintre cei mai vechi membri ai Partidului Național Liberal, susține că nominalizarea lui Adrian Ioan Veștea de către președintele Nicușor Dan este constituțională și necesară. El consideră că România are nevoie urgentă de un guvern stabil și funcțional.

Potrivit acestuia, solicitarea PNL ca Veștea să renunțe la mandat este un demers politic legitim. Însă amenințările cu sancțiuni în caz de refuz depășesc, în opinia sa, cadrul unei dezbateri politice normale.

Atacul la adresa parlamentarilor liberali, denunțat public

Cataramă atrage atenția că presiunile vizează și parlamentarii liberali care ar vota viitorul guvern Veștea. El consideră aceste practici incompatibile cu exercitarea liberă a mandatului parlamentar.

Omul de afaceri și politician solicită instituțiilor competente să verifice de urgență situația. Cere aplicarea legii dacă se constată încălcări.

Cele două confruntări care împart PNL

Într-o postare separată, Cataramă descrie situația actuală ca finala a două confruntări politice simultane. Prima este între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. A doua este între aripa conservatoare și cea progresistă din interiorul PNL.

El pune sub semnul întrebării prezentarea guvernării Bolojan drept una reformatoare. De asemenea, contestă ideea că PSD ar fi singurul responsabil pentru situația actuală, în condițiile în care România a fost guvernată ani la rând de coaliții PNL-PSD.

Previziunea lui Cataramă: guvernul Veștea va trece

„Guvernul Adrian Ioan Veștea va trece, inclusiv cu votul multor parlamentari liberali”, a scris Cataramă. El anticipează că progresiștii din PNL „vor face un pas în spate”.

Cataramă concluzionează că forțele care pot readuce stabilitatea sunt președintele Nicușor Dan și conservatorii liberali.