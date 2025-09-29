Volodimir Zelenski își dorește un scut aerian comun alături de aliații europeni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că țara sa dorește formarea unui scut aerian comun împreună cu partenerii europeni, pentru a răspunde amenințărilor Rusiei.

NATO a anunțat că Rusia a pus la încercare hotărârea alianței prin zboruri neautorizate în spațiul aerian al Poloniei și al statelor baltice, relatează Reuters.

Capitala Ucrainei, Kiev, consideră că experiența acumulată în confruntarea cu atacurile aeriene poate fi folositoare aliaților.

„Ucraina propune Poloniei și tuturor partenerilor noștri să construiască un scut comun complet fiabil împotriva amenințărilor aeriene rusești”, a afirmat Volodimir Zelenski în discursul pe care l-a avut prin videoconferință la Forumul de Securitate de la Varșovia.

„Acest lucru este posibil. Ucraina poate contracara toate tipurile de drone și rachete rusești și, dacă acționăm împreună în regiune, vom avea suficiente arme și capacitate de producție.”, a mai spus Zelenski.

În legătură cu Donald Trump, președintele ucrainean a spus că poziția liderului american față de Ucraina și securitatea europeană s-a schimbat în ultima perioadă, în bine.

„În prezent, poziția președintelui Trump este, în opinia mea, cu adevărat echilibrată și susține poziția Ucrainei, deși, fără îndoială, el dorește să rămână și să fie un mediator între noi și Rusia pentru a pune capăt acestui război.”, a afirmat președintele ucrainean.