Volodimir Zelenski spune că detaliile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „deja stabilite pe hârtie”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt deja pe hârtie.

Președintele a adăugat că prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean ar arăta un sprijin politic evident pentru Kiev, scrie Reuters.

La Kiev se află trimisul special al Statelor Unite, Keith Kellogg, dar și consilieri pe probleme de securitate națională din Marea Britanie, Germania, Franța și Italia, anunță oficialii ucraineni.

După întâlnirile cu aceștia, Zelenski a postat pe aplicația Telegram că este nevoie de accelerarea procesului de finalizare a garanțiilor de securitate.

„Rusia nu numai că nu arată nicio dorință de a pune capăt războiului, dar se angajează într-o escaladare, cu amenințări reale la adresa Europei prin lansarea dronelor sale în Polonia. Prin urmare, trebuie să finalizăm cât mai repede posibil lucrările de elaborare a garanțiilor de securitate.”, a scris el.

Volodimir Zelenski a precizat că discuțiile cu oficialii occidentali au fost despre experiența acumulată în cadrul NATO pentru consolidarea apărării comune.

El a mai zis că Ucraina a pus pe masă propunerea privind „interceptarea în comun a tuturor țintelor rusești”.