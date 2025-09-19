(P) Evoluția cazinourilor online din România în primul deceniu de reglementare a pieței

În anul 2024, cei aproximativ 1,1 jucători au generat peste 2,2 miliarde de euro în domeniul de gambling din România. Pentru 2025, se așteaptă o creștere de cel puțin 15% a acestor rulaje la diverse jocuri de casino – loto, sloturi, poker, blackjack, ruletă, baccarat, pariuri sportive și bingo.

Cât câștigă statul român din jocurile de noroc?

În această perioadă, în care creșterea veniturilor la bugetul de stat este un subiect de interes maxim în România, merită subliniat că anul trecut s-au colectat nu mai puțin de 4.302.265.481 lei (aproximativ 864,8 milioane de euro) din taxarea jocurilor de noroc.

În 2023, nivelul era de 4.093.783.507 lei (aproximativ 827,4 milioane de euro). Dincolo de taxe și impozite directe, această industrie determină activitate economică pe verticală și implicit alte venituri la bugetul de stat.

Primii pași pentru mediul online casino în România

Existența accesului la internet a permis românilor implicit conectarea la jocuri de casino. Platformele nu erau însă dedicate pieței locale până în anul 2015, iar respectivii operatori străini profitau de o zonă gri din punct de vedere legal în țara noastră. Nu existau reglementări clare, iar jucătorii puteau accesa orice cazinouri online.

Existau multe neclarități legate de taxare, drepturi de consumator, chiar corectitudine a mecanismelor promoționale. Lipsa de informare și educare a utilizatorilor era determinată de vidul legislativ. De asemenea, statul român nu câștiga nimic din aceste activități de gambling pe internet, considerate a se desfășura într-un spațiu internațional.

Momentul zero pentru iGaming în România

În urmă cu 10 ani, s-au acordat primele licențe pentru platforme de online casino în țara noastră. Astfel, au apărut primii operatori 100% legali. Înființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituție aflată în subordinea Ministerului Finanțelor, a fost stabilită de OU nr. 20/27.03.2013.

Pentru prima dată, operatorii de jocuri de noroc la distanță au putut să-și ofere serviciile în mod clar reglementat legal. Licențele acordate pe durata a 10 ani, cu posibilitate de prelungire, au generat companiilor suficientă încredere pentru a face investiții substanțiale în piața românească a jocurilor de noroc.

A fost astfel un „moment zero” în acest domeniu. Din acea clipă, jucătorii au fost informați că au dreptul de a alege exclusiv platforme de jocuri de noroc licențiate pe plan local. Au fost introduse amenzi pentru cei care nu se conformează, iar accesul la website-uri nelicențiate în România a fost restricționat. Lista neagră cu astfel de platforme casino este actualizată constant, iar operatorii telecom din țara noastră sunt obligați să nu permită clienților să viziteze astfel de website-uri.

Avantajele cu care o piață de gambling reglementată vine la pachet:

statul român încasează anual sume substanțiale din taxe și impozite

jucătorii cu rezidența fiscală în țara noastră se pot bucura de un mediu sigur, concurențial

operatorii de gambling au acces la o piață importantă, cu principii corecte de business

mediul economic din România are parte de noi investitori, care generează locuri de muncă, activitate economică și venituri la bugetul de stat

Piața românească de iGaming – 10 ani de activitate

Companii românești și străine au acceptat astfel provocarea și au decis să se axeze pe piața locală de iGaming. NetBet (L1160651W000195 ONJN, 18+) este primul operator de jocuri de noroc online licențiat în România și, totodată, cel mai mare cazino online din țara noastră, cu peste 5.700 de jocuri. Păcănelele de la NetBet sunt disponibile atât cu mize reale, cât și virtuale, iar colecția este îmbogățită lunar cu cele mai noi titluri lansate de furnizorii de conținut pentru casino.

În ultimii 10 ani, tehnologia în dezvoltare a permis implementarea unor inovații spectaculoase în materie de conținut pentru casino, dar și pe partea de securitate. Concurența dintre operatori este în avantajul utilizatorilor. Aceștia au parte de experiențe tot mai plăcute, cu acces la cele mai noi și populare jocuri de noroc.

Segmentul de live casino a înglobat expresii ale tehnologiei de ultimă generație. La blackjack, baccarat și ruleta live, jucătorii se pot distra în prezent aproape la fel ca într-un cazinou terestru, fiind în contact cu un dealer uman în timp real, cu care pot interacționa în permanență. Mai mult, la majoritatea meselor de casino live poți discuta pe chat și cu ceilalți utilizatori, la unele mese chiar în limba română.

Condițiile de joc au devenit tot mai avantajoase pentru clienți. Aceștia pot activa pachete atractive de bun venit și au acces frecvent la numeroase campanii promoționale, cu extra beneficii la jocurile slots și la cele de live casino. Industria iGaming este prezentă puternic în zona de publicitate și marketing, brandurile din domeniu devenind sponsori de bază în sportul românesc, în special în fotbal.

La momentul actual, se observă un interes către consolidarea pieței locale de casino online, un alt semn de maturitate al acestui segment de afaceri. Reducerea numărului de organizatori, la fel ca reducerea numărului de bănci comerciale în mediul financiar, înseamnă asocieri, fuziuni, preluări și chiar exit-uri. Doar cele mai puternice platforme iGaming reușesc să rămână active, viabile din punct de vedere economic.

Jocul responsabil, în prim-plan

Promovarea jocurilor de noroc este supusă unor reglementări tot mai stricte, pentru a proteja cetățenii români. Ca acțiune de responsabilitate socială, organizațiile din sfera iGaming pun accent din ce în ce mai mult pe importanța jocului responsabil, organizând diverse campanii publicitare în acest sens. Industria de casino susține atitudinea echilibrată în cadrul experiențelor de divertisment reprezentate de jocuri de cazino și promovează acest demers esențial în această zonă.

Se așteptă anumite noi reglementări, ba chiar o reorganizare a modului în care funcționează instituția care are în atribuții supravegherea pieței de jocuri de noroc în România.

Expansiunea mediului online va face cu siguranță însă ca zona virtuală să rămână una foarte atractivă pentru cei dornici de distracție în cazinouri. Pe acest segment, monitorizarea activității jucătorilor și folosirea de instrumente utile precum autoexcluderea sunt cel mai ușor de realizat, astfel că viitorul poate fi unul tot mai sigur pentru pasionații de jocuri de noroc pe internet.