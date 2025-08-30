Alergia la ambrozie – problemă majoră de sănătate publică / Cel puțin 2 milioane de români sunt afectați / Când trebuie mers de urgență la spital

Ambrozia sau „iarba pârloagelor” sau „iarba de paragină” este o plantă invazivă, extrem de alergenă, foarte răspândită în România, mai ales în zonele urbane și rurale lăsate în paragină.

Considerată unul dintre cei mai importanți factori ai alergiilor respiratorii din țară, are un vârf de activitate la sfârșitul lui august – începutul lui septembrie, după care urmează perioada de declin, înspre începutul lui octombrie.

Una dintre cele mai severe alergii

Este originară din America de Nord, dar a fost adusă cumva accidental în Europa, în secolul al XIX-lea. Crește rapid pe terenuri neîngrijite, margini de drumuri, șantiere, câmpuri nelucrate.

O recunoaștem după florile verzi-gălbui, care produc cantități uriașe de polen, care, fiind foarte ușor, poate fi purtat de vânt pe kilometri întregi. Sezonul critic începe la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie.

Alergia la ambrozie este una dintre cele mai severe din Europa.

Simptomele ei sunt ușor de confundat cu o răceală, dar fiecare dintre noi trebuie să învețe să discearnă simptomatologiile, pentru că nu e de glumit cu ambrozia: strănutul repetitiv, prurit al nasului, gâtului, urechilor, ochi roșii, lăcrimoși, uneori umflați, tuse, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație, oboseală cronică.

În câteva ore, calitatea vieții scade, persoana nu se mai poate concentra la școală sau la serviciu și poate dezvolta urgent complicații, iar cea mai severă este astmul.

Când trebuie să mergeți de urgență la spital

Diagnosticul este pus de medic, care va prescrie, în urma testului cutanat specific sau a analizelor de sânge, administrarea de antihistaminice, spray-uri nazale cu corticosteroizi, la nevoie bronhodilatatoare.

Mai există varianta administrării unui vaccin antialergic, ce constă în administrarea progresivă a extractului de polen, pentru a reduce sensibilitatea.

Este de mers de urgență la spital atunci când persoana afectată are erupție cutanată, la care se adaugă pruritul, vorbirea din ce în ce mai greoaie și respirația tot mai dificilă.

În cazuri rare, în lipsa unui tratament corespunzător, alergia la ambrozie poate fi fatală, pe fondul instalării șocului anafilactic.

Măsuri de protecție

Nu aerisiți

Evitați ieșirea în aer liber mai ales dimineața

Nu ieșiți la alergat în perioada de activitate intense (începutul lui septembrie)

Curățați bine filtrele aparatelor de aer condiționat

Protejați-vă pielea acoperind-o cât mai mult cu textile, pentru a Evita contactul cu polen

Odată intrați în casă, scuturați hainele, periați încălțămintea, faceți duș

Când faceți curățenie, utilizați mănuși și mască de protecție.

Ștergeți Praful cu lavete umede și folosiți aspiratoare etanșe

Problemă majoră de sănătate publică

Ambrozia este o problemă majoră de sănătate publică. Există o lege, Legea 62/2018, care îi oblige pe proprietarii de terenuri să îndepărteze ambrosia, dar acest lucru este foarte greu de făcut.

Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie – aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat, de-a lungul vieții, la polenul de ambrozie.

Aprox. 5,35% din populația active a României (482.000 de persoane dintr-un total de 9 milioane) prezintă alergie la polenul de ambrozie, adică o prevalență comparabilă cu cea a diabetului zaharat și indică o morbiditate ridicată.

Cele mai expuse regiuni ale României sunt sudul și vestul. În Oltenia, de pildă, dintre pacienții cu rinită alergică, 49% au alergie la ambrozie.

Alte polenuri alergene frecvente sunt iarba (42,6%) și artemisia (31%).