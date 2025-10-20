SRI intervine în cazul exploziei din Rahova. Instituția avertizează asupra teoriilor conspirației apărute online

Serviciul Român de Informații (SRI) a emis un comunicat în care atrage atenția asupra campaniilor de dezinformare care s-au propagat în mediul online după explozia din cartierul Rahova al Capitalei.

Potrivit instituției, în ultimele zile au apărut numeroase teorii ale conspirației care vizează atât evenimentul tragic, cât și instituțiile statului implicate în gestionarea acestuia.

SRI: Există indicii privind o campanie de dezinformare coordonată

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, precizează SRI.

Unii utilizatori au susținut că în bloc ar fi fost amplasată „o bombă C-4”, iar explozia ar fi fost provocată intenționat. O altă teorie care circulă pe rețele este că una dintre victimele exploziei, o avocată, ar fi fost „ținta” unui atac din cauza unor dosare sensibile. Femeia ar fi reprezentat victime de la Colectiv, iar moartea ei nu ar fi fost întâmplătoare. O altă teorie virală a susținut că printre victime s-ar fi aflat „fiul unui general din CSAT” – o informație răspândită rapid prin postări fără documente, fotografii sau confirmări independente.

Apel la verificarea surselor și la prudență în distribuirea informațiilor

SRI avertizează asupra riscului de a răspândi informații neverificate, provenite din surse anonime sau necredibile.

„Recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online”, transmite instituția.

SRI cere actualizarea legislației privind dezinformarea

În finalul comunicatului, SRI subliniază că evenimentele recente arată necesitatea unei actualizări legislative, inclusiv în plan penal, pentru combaterea campaniilor de dezinformare.

„Devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste.”, se arată în comunicatul instituției.