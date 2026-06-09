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Avertismentul unui nutriționist: Grăsimile pe care le mâncăm „ne lovesc” drept în inimă

Un nutriționist lansează un avertisment. Grăsimile pe care le mâncăm „ne lovesc” drept în inimă, spune specialistul care crede că „de multe ori nu conștientizăm felul în care mâncarea intră în contact cu corpul nostru”.
Avertismentul unui nutriționist: Grăsimile pe care le mâncăm „ne lovesc” drept în inimă
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 08:48, Life-Inedit
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Avertismentul a fost lansat de Mihaela Bilic.

„Grăsimile pe care le mâncăm ne lovesc drept în inimă. De multe ori nu conștientizăm felul în care mâncarea intră în contact cu corpul nostru. Mestecam alimentele, le îndesăm în stomac și apoi ne culcăm pe-o ureche, are el grijă intestinul să le fragmenteze și ficatul să le proceseze! Lucrurile sunt mai simple…sau mai complicate de atât”, a scris Bilic pe Facebook.

Ea a explicat ce efecte produc zahărul și proteinele asupra corpului uman.

„Pentru amidon/zahăr ruta e rapidă: în intestin sunt desfăcute în fragmente mici de glucoză (cu efort minim și fără intervenția enzimelor de digestie) care trec direct în sânge și de aici direct la toate celulele din corp; în ficat ajunge doar excesul de glucoză, care va fi transformat în grăsime de rezervă! Cu proteinele e mai complicat: e nevoie de prezența enzimelor din ficat și pancreas care să desfacă proteinele în aminoacizi pe care ficatul îi va metaboliza și din care se construiesc celule noi”, a transmis Mihaela Bilic.

Ce spune Bilic despre grăsimi

Grăsimile nu pot fi asimilate în sânge, a avertizat Bilic.

„Grăsimile au un statut aparte: nu pot fi asimilate în sânge pentru că nu se dizolvă în apă! Grăsimile sunt colectate în vasele limfatice din intestin și transportate în ductul limfatic central care se varsă direct în inimă! Că e vorba de ulei de măsline sau prăjeli, tot ce înghițim ajunge rapid în inimă și abia apoi trece prin ficat, unde poate fi eventual neutralizat/detoxificat Dacă vă imaginați acest parcurs special al grăsimilor alimentare prin sistemul limfatic, poate o să vă gândiți de două ori înainte să mâncați produse ultraprocesate, grăsimi vegetale saturate, fast-food și prăjeli”, a adăugat Bilic.

Sfatul lui Bilic

Concluzia aparține nutriționistului.

„Grăsimea e mai degrabă un condiment decât un aliment, deci merită să cheltuim mai mult pentru puțin și bun…vă recomand, din inimă!”, a precizat Mihaela Bilic.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces atât la nivel mondial, cât și în România.

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