Ce beneficii oferă tratamentele prin endoscopie intervențională (P)

Pentru un tratament eficient, procedurile de endoscopie intervențională trebuie să fie realizate de medici gastroenterologi foarte experimentați, cu competențe în endoscopie digestivă, iar echipamentele folosite să fie performante. Pentru siguranța crescută a tratamentului endoscopic și confortul sporit al pacienților, intervențiile pot fi realizate cu anestezie sau cu sedare asigurată de un medic ATI.

Tratamentul prin endoscopie intervențională poate fi recomandat de medicul gastroenterolog, în urma unei evaluări medicale complete, ținând cont de specificul fiecărui caz în parte. În funcție de afecțiunea diagnosticată, există diferite proceduri terapeutice.

Una dintre cele mai avansate intervenții terapeutice endoscopice este procedura ERCP sau colangiopancreatografia endoscopică retrogradă. Aceasta este folosită în special pentru extragerea calculilor blocați din căile biliare, dar și pentru dilatarea canalelor biliare și montarea de stenturi, care să asigure drenajul biliar.

Alte proceduri de endoscopie intervențională sunt și polipectomia, pentru îndepărtarea polipilor colorectali descoperiți la examinarea prin colonoscopie, ablația mucoasei gastrice, pentru formele severe de reflux gastroesofagian și montarea endoscopică a balonului endogastric. Aceasta din urmă poate fi recomandată pacienților cu obezitate, care nu au pierdut în greutate prin alte metode și nu vor să treacă printr-o operație bariatrică sau care au contraindicație pentru intervenție chirurgicală.

Tot prin endoscopie intervențională, echipa medicală poate realiza hemostaza endoscopică în cazul unei hemoragii digestive, poate trata varicele esofagiene, poate monta stenturi esofagiene sau poate realiza o gastrostomă – procedură salvatoare pentru persoanele care nu se mai pot alimenta natural.

În funcție de tipul de procedură, aceasta necesită o anumită pregătire înainte de tratament, conform recomandării medicului. Intervențiile pot fi realizate cu sedare, astfel încât disconfortul este minim, iar după finalizarea tratamentului pacientul este monitorizat un timp într-un salon special, până când efectul anesteziei trece complet. În acest fel, pot fi descoperite din timp eventuale complicații.

