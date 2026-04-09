Unde poți trata rapid o urgență medicală (P)

O urgență medicală poate să apară oricând, iar de obicei în perioada sărbătorilor frecvența acestora crește. Chiar și în aceste zile, este foarte important ca în caz de urgență pacientul să aibă acces rapid, cu timp de așteptare cât mai scurt, la asistență medicală specializată. Pentru a evita complicațiile, persoanele care se confruntă cu simptome severe trebuie să se îndrepte către unitățile medicale care pot oferi în permanență acces la servicii medicale de urgență, la specialiști cu experiență și care dispun de toate dotările necesare stabilirii unui diagnostic corect, în timp optim, astfel încât tratamentul să poată fi inițiat imediat, iar complicațiile evitate.

Este foarte bine de știut că în cazul unei urgențe medicale de Paște, pacienții se pot adresa Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR, singurul din sistemul medical privat care funcționează nonstop cu 26 de linii de gardă, printre care medicină de urgență, cardiologie, gastroenterologie, urologie, chirurgie generală, chirurgie cardiovasculară și anestezie și terapie intensivă.

Compartimentul Primiri Urgențe SANADOR dispune de dotări avansate, precum și de specialiști pregătiți oricând să gestioneze chiar și cele mai complicate cazuri, de la urgențe digestive și afecțiuni traumatologice, până la cazuri cardiace, neurologice, ginecologice sau pediatrice.

Pentru un diagnostic corect în timp optim, medicii urgentiști din Compartimentul de Primiri Urgențe SANADOR au acces 24 din 24 de ore la investigații imagistice complete, precum radiologie digitală, CT 128 slice și RMN 3 Tesla, realizate cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, pacienții beneficiază de analize efectuate prin protocolul point-of-care, direct la patul bolnavului.

Pacienții care optează pentru serviciile SANADOR și care au nevoie de monitorizare sau investigații amănunțite sunt internați, în funcție de caz, pe secțiile de specialitate, datorită celor 26 de linii de gardă.

În cazul unui accident vascular cerebral ischemic acut, este important de știut că Spitalul Clinic SANADOR, prin Compartimentul de Primiri Urgențe, este singurul din sistemul medical privat din București care acordă tratament de urgență prin tromboliză intravenoasă pacienților cu AVC. Condiția este ca pacienții să ajungă în Compartimentul de Primiri Urgențe în fereastra terapeutică, adică în primele patru ore și jumătate de la apariția primelor semne și simptome, și să nu aibă contraindicații pentru acest tip de tratament.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților, Spitalul Clinic SANADOR, prin Compartimentul de Primiri Urgențe SANADOR, dispune și de dispecerat și de un Serviciu de Ambulanță proprii, care asigură asistență medicală de urgență prespitalicească atât în București cât și în țară, dar și transport specializat la spital. Serviciile de urgență se prestează contra cost.