Ce s-ar întâmpla dacă ai lua ciumă astăzi? Colegiul Medicilor din România explică

Precizările vin prin Comisia de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor, pe fondul informațiilor apărute în spațiul public despre această boală.

Pesta este provocată de bacteria Yersinia pestis și este o zoonoză, adică o infecție care poate trece de la animale la oameni.

Cum se transmite

Cel mai frecvent, bacteria ajunge la om prin înțepătura unui purice infectat, care a luat bacteria de la rozătoare, precum șobolanii.

Boala a rămas în istorie pentru cele trei mari pandemii pe care le-a provocat înainte de apariția antibioticelor.

Ciuma din Evul Mediu a ucis un număr uriaș de oameni, într-o perioadă în care medicina nu avea mijloace eficiente pentru combaterea infecției.

Astăzi, situația este foarte diferită.

Cum se manifestă

Cea mai frecventă cale de transmitere este prin înțepătura unui purice infectat.

Există însă și alte posibilități, inclusiv contactul direct cu o sursă infectată.

În cazul pestei pneumonice, bacteria afectează plămânii, iar boala se poate transmite de la o persoană la alta pe cale respiratorie.

Acest lucru face ca forma pulmonară să fie deosebit de periculoasă și să necesite intervenție medicală rapidă.

Trei forme principale ale bolii

Medicii disting trei forme principale de pestă.

Pesta bubonică este cea mai cunoscută. Ea provoacă inflamarea și durerea ganglionilor limfatici din zona în care bacteria a pătruns în organism, de obicei după înțepătura unui purice infectat. Fără tratament, această formă poate evolua către forme mai grave.

Pesta septicemică apare atunci când infecția se răspândește în întreg organismul.

Pesta pneumonică afectează plămânii și este forma care poate permite transmiterea directă între oameni.

Cât de mortală mai este ciuma?

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, fără tratament, pesta bubonică are o rată a mortalității de aproximativ 30-60%.

Formele pneumonică și septicemică pot fi aproape întotdeauna mortale dacă pacientul nu primește tratament la timp.

Antibioticele schimbă povestea

„Pesta nu a dispărut însă și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a declarat prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu, președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.

Cu alte cuvinte, diagnosticul rapid poate face diferența dintre o infecție tratabilă și o boală cu risc foarte mare pentru viață.

Unde mai există pesta

Pesta nu a fost eradicată. Boala rămâne endemică în mai multe regiuni ale lumii și poate apărea sub forma unor cazuri izolate, dar și a unor focare sau epidemii.

Conform datelor OMS citate de Colegiul Medicilor, între 2019 și 2025, cele mai multe cazuri raportate au provenit din Republica Democratică Congo și Madagascar.

Asta nu înseamnă însă că lumea se află în fața unei noi pandemii de ciumă.

Spre deosebire de epocile în care boala făcea ravagii, medicina modernă dispune astăzi de antibiotice și de metode de diagnostic și control al infecțiilor.

De ce vorbește din nou Colegiul Medicilor despre ciumă

Colegiul Medicilor spune că vrea să ofere explicații medicale clare atunci când apar în spațiul public informații despre boli care pot stârni îngrijorare.

„Este important ca publicul să aibă acces la informații clare, validate medical și prezentate într-un mod responsabil”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.