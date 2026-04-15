Prima pagină » Sănătate » Chirurg acuzat de omor după ce a încurcat două organe ale unui pacient. Medicul a îndepărtat ficatul în loc de splină

Chirurg acuzat de omor după ce a încurcat două organe ale unui pacient. Medicul a îndepărtat ficatul în loc de splină

Un chirurg american este acuzat de omor după ce a încurcat două organe interne ale unui pacient. Persoana a murit pe masa de operație. Incidentul a avut loc în urmă cu doi ani, dar acuzațiile au fost făcute recent.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
15 apr. 2026, 21:20, Știri externe

Un chirurg american este acuzat de omor din culpă pentru un incident care a avut în 2024 într-un spital din Florida, potrivit NBC News.

Se pare că medicul în vârstă de 44 de ani a încurcat organele în timpul procedurii. El este acuzat că a îndepărtat ficatul unui pacient în loc de splină.

Pacientul a fost un bărbat de 70 de ani. El a pierdut foarte mult sânge și a murit în urma intervenției.

Cazul a atras atenția publicului american. Medicul a fost pus sub acuzare de un mare juriu și luni a fost reținut în Miramar Beach, Florida.

Ulterior, el a fost transportat la închisoarea din comitatul Walton, iar marți a fost dus în instanță.

Recomandarea video