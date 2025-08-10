Cum îți protejezi colana vertebrală dacă faci călătorii de lungă durată

Vacanțele de vară favorizează călătorii lungi cu diverse mijloace de transport, de la mașină până la avion, iar în toate acestea coloana vertebrală poate avea de suferit. Societatea Spaniolă a Coloanei Vertebrale a oferit câteva recomandări de bază pentru ca spatele să nu sufere prea mult. Această societate medicală insistă atât asupra pregătirii călătoriei, cu organizarea bagajelor, cât și asupra condițiilor din timpul traseului, fără a uita cum să procedăm la sosirea la destinație, pentru ca coloana vertebrală să se refacă, scrie EFE Salud.

Înainte de călătorie

Ai grijă la postura atunci când faci bagajul. Dacă drumul este lung, valiza sau valizele sunt de obicei mari, iar pregătirea lor durează mult, de aceea este important să le faci la o înălțime potrivită, astfel încât să eviți o flexiune excesivă a trunchiului, care poate provoca dureri lombare.

La ridicarea lor, mai ales când sunt grele, trebuie evitată ridicarea cu o singură mână, care încarcă toată greutatea pe o singură parte a corpului.

De asemenea, chiar înainte de a pleca, specialiștii recomandă efectuarea unor exerciții de mobilitate, în special pentru persoanele cu antecedente de dureri lombare sau cervicale.

În timpul călătoriei

Dacă ai probleme cu spatele, este recomandat să folosești un suport lombar (o pernuță sau un prosop rulat pot fi o soluție).

Este esențial să adopți o postură corectă. Mai ales în călătoriile lungi, tendința este să aluneci cu partea inferioară a spatelui spre marginea scaunului, adoptând o poziție înclinată care nu este recomandată.

În schimb, poziția recomandată este să ai spatele bine sprijinit de spătar, cu genunchii și șoldurile formând un unghi drept.

Poziția cu genunchii la piept, cu picioarele pe scaun, nu este recomandată nici ea.

În călatoriile cu avionul sau trenul pe trasee mai lungi de două ore, cel mai bine este să te ridici, să mergi pe culoar, să rotești gleznele și să faci întinderi ușoare.

De asemenea, pe scaun sau în picioare este bine să faci câteva flexiuni ușoare ale gâtului și umerilor, rotații ale trunchiului, întinderi ale ischiogambierilor (mușchii din spatele coapselor), ale gambei și ridicări pe vârfuri și pe călcâie pentru a stimula circulația.

Dacă faci călătorii cu mașina, să parcurgi tot traseul fără oprire nu este o decizie bună pentru coloana vertebrală. Pauzele frecvente sunt necesare atât pentru a fi atent la volan, cât și pentru a proteja spatele.

De asemenea, mesele grele înainte sau în timpul călătoriei pot produce inflamații sau disconfort abdominal, care pot altera postura și astfel afecta spatele.

Este recomandat să bei apă în mod regulat, deoarece deshidratarea poate crește senzația de rigiditate musculară.

Și când ajungi la destinație, nu uita de coloana ta vertebrală

La finalul călătoriei, cel mai bine este să mergi puțin pe jos și să faci întinderi ușoare.

Recomandările date pentru pregătirea bagajelor sunt valabile și pentru despachetare.

În caz de durere de spate, trebuie evitat să stai întins prea mult timp în prima zi. Menținerea unei activități ușoare este mai bună decât repausul total.

Experții Societății Spaniole a Coloanei Vertebrale reamintesc că anual, în Spania, se înregistrează între 500 și 1.000 de cazuri noi de leziuni medulare, iar aceste leziuni sunt mai frecvente vara, fiind asociate în special cu accidente rutiere, dar și cu imprudențe în practicile sportive, având o incidență tot mai mare în rândul tinerilor.