Prima pagină » Sănătate » Gustarea care face furori în Italia: Boom de vânzări și beneficii uriașe pentru sănătate

Gustarea care face furori în Italia: Boom de vânzări și beneficii uriașe pentru sănătate

Sățioase, bogate în proteine și cu un preț accesibil, boabele de lupin au devenit noul fenomen alimentar din Italia. Cererea în creștere a dus la un boom al culturilor pe câmpurile italiene, suprafețele agricole dedicate lupinului crescând cu 75% în ultimii ani.
Gustarea care face furori în Italia: Boom de vânzări și beneficii uriașe pentru sănătate
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 07:25, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Produsul rămâne unul de nișă, dar creșterea arată o schimbare în obiceiurile italienilor.

Mult timp, boabele de lupin s-au consumat mai ales în centrul și sudul țării. Acum, cererea pare distribuită mai uniform în toată Italia.

Boabele de lupin au multe proteine și fibre și puțin amidon. În 2025, vânzările de produse pe bază de plante au crescut cu 36%.

Boabele uscate pot avea până la 40% proteine, ceea ce le face atractive pentru hrana animalelor. Cercetătorii testează soiuri mai puțin amare, care ar putea înlocui parțial soia importată.

Materialul complet pe Mediafax Italia:

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Calcul complet. Câți ani trebuie să muncești ca să primești 6.000 lei pensie, la bătrânețe
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor