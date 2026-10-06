Gustarea care face furori în Italia: Boom de vânzări și beneficii uriașe pentru sănătate

Produsul rămâne unul de nișă, dar creșterea arată o schimbare în obiceiurile italienilor.

Mult timp, boabele de lupin s-au consumat mai ales în centrul și sudul țării. Acum, cererea pare distribuită mai uniform în toată Italia.

Boabele de lupin au multe proteine și fibre și puțin amidon. În 2025, vânzările de produse pe bază de plante au crescut cu 36%.

Boabele uscate pot avea până la 40% proteine, ceea ce le face atractive pentru hrana animalelor. Cercetătorii testează soiuri mai puțin amare, care ar putea înlocui parțial soia importată.

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