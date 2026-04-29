Pandemia nevăzută a românilor / 1 român din 2 are glicemia peste limitele normale și nici măcar nu știe asta

O campanie națională de prevenție derulată de Crucea Roșie Română la începutul lunii aprilie a scos la iveală o problemă îngrijorătoare de sănătate publică: mai mult de jumătate dintre cele peste 5.000 de persoane testate gratuit au prezentat valori glicemice modificate, iar aproape jumătate dintre cei cu valori foarte ridicate nu urmau niciun tratament pentru diabet.

Datele au fost strânse în cadrul campaniei „Maratonul Sănătății – Prevenția salvează vieți”, organizată simultan în toate județele țării cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, în 75 de puncte de testare amplasate în spații publice, școli și instituții partenere, cu implicarea a 115 angajați și 534 de voluntari.

Cifrele dezastrului

Rezultatele campaniei:

Aproape 2 din 3 participanți aveau exces ponderal sau diferite grade de obezitate

Peste jumătate dintre persoanele testate au avut valori glicemice modificate

Aproape jumătate dintre cei cu glicemia peste 200 mg/dl nu urmau niciun tratament pentru diabet la momentul testării

80% dintre participanții cu valori foarte ridicate ale glicemiei erau supraponderali sau obezi

Toate persoanele cu valori modificate au fost îndrumate să efectueze investigații medicale suplimentare și au primit informații despre prevenție — alimentație sănătoasă, activitate fizică și scădere ponderală.

„Prea mulți oameni au valori modificate”

Adrian Halpert, directorul general al Crucii Roșii Române, a comentat rezultatele cu îngrijorare: „Diabetul este una dintre pandemiile tăcute ale lumii de azi. Nu face zgomot, nu apare peste noapte, dar schimbă vieți și afectează familii.”

El a subliniat rolul pe care organizația și-l asumă în acest context: „Crucea Roșie Română nu înlocuiește medicul, dar are un rol esențial în comunitate: să ducă prevenția mai aproape de oameni, să informeze, să încurajeze testarea și să îndrume persoanele aflate la risc către specialiști.”

„Prin datele pe care le-am strâns în urma Maratonului Sănătății, tragem un semnal de alarmă: prea mulți oameni au valori modificate ale glicemiei, iar excesul ponderal și obezitatea apar, din păcate, foarte des în același tablou de risc”, a adăugat Halpert.

150 de ani de Cruce Roșie

Campania s-a înscris în calendarul de evenimente dedicate aniversării a 150 de ani de existență a Crucii Roșii Române, organizație umanitară fondată în 1876, abilitată prin lege să acorde asistență în situații de dezastru și să sprijine persoanele vulnerabile.