Președintele CNAS avertizează asupra mesajelor legate de sănătate fără bază științifică: „Astfel de informații nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației”

„Dragi pacienți, în ultima perioadă au apărut în spațiul public mesaje și opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi științifice și care pot crea confuzie sau teamă. Unele dintre aceste mesaje sunt promovate chiar de persoane cu pregătire medicală, dar care aleg să ignore cunoștințele fundamentale dobândite în facultatea de medicină și recomandările validate de comunitatea științifică internațională”, a transmis Horațiu Moldovan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta avertizează că asemenea informații pot întârzia prezentarea pacienților la medic, pot îngreuna stabilirea unui diagnostic corect și pot afecta succesul tratamentelor.

„Astfel de informații nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației: ele pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect și la timp și pot afecta succesul tratamentelor”, a precizat șeful CNAS.

Horațiu Moldovan a subliniat că medicii aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligația să respecte ghidurile și protocoalele medicale validate științific. El a precizat că prescrierea de medicamente și conduita medicală se bazează exclusiv pe evidențe clare, recunoscute și acceptate de comunitatea medicală, iar obiectivul principal al CNAS este protejarea sănătății pacienților printr-un act medical de calitate, sigur și responsabil.

Totodată, el a transmis că relația dintre medic și pacient trebuie să se bazeze pe încredere și comunicare corectă: „Este important să știm că relația medic–pacient se bazează pe încredere și comunicare corectă. Atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discutați direct cu medicul dumneavoastră de familie sau cu specialistul care vă urmărește cazul, nu să vă lăsați influențați de opinii răspândite fără fundament”.

„Avem nevoie să vindecăm relația medic–pacient și să reconstruim încrederea reciprocă. Doar astfel putem asigura un sistem de sănătate funcțional, care să răspundă cu adevărat nevoilor dumneavoastră. Este momentul să avem din nou încredere unii în ceilalți”, a conchis președintele CNAS.