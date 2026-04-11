Primele raze de soare, mai periculoase decât crezi. Ce spune medicul despre pielea care „iese din iarnă”

Expunerea la soare are efecte clare asupra sănătății. Cincisprezece până la douăzeci de minute dimineața sau la sfârșitul după-amiezii sunt suficiente pentru a produce vitamina D. Aceasta este esențială pentru oase, sistemul imunitar și cel neurologic. Pentru a o sintetiza eficient, trebuie expuse mâinile și antebrațele.

Lumina solară reglează și ritmul circadian. Rezultatul: somn mai bun și stare de spirit îmbunătățită după lunile mohorâte de iarnă.

„Pielea iese din iarnă”

Medicul atrage însă atenția asupra unui risc ignorat frecvent. „Pielea iese din iarnă și poate fi ușor agresată de acest soare”, explică Vincent Valinducq în emisiunea „Bonjour! La Matinale TF1„. Primele raze sunt uneori mai agresive tocmai pentru că pielea nu este obișnuită cu ele.

Indicele UV este deja ridicat pentru această perioadă. Meteorologul Ange Noiret indică valori între 2 și 4 în jumătatea nordică a Franței. În zona centrală, indicele se apropie de 5. În sud ajunge la 5-6, nivel considerat semnificativ.

Arsuri și alergii la soare

Un exces de raze UV provoacă arsuri solare – care sunt, din punct de vedere medical, arsuri reale ale pielii. Există și un alt risc mai puțin cunoscut: lucita estivală benignă. Aceasta apare de la primele expuneri la raze UVA.

„Este o alergie la soare. Puteți dezvolta roșeață și mici coșuri care mâncă, mai ales la nivelul decolteului”, explică medicul. Afecțiunea este benignă și dispare în una-două săptămâni. Pentru ameliorarea simptomelor, antihistaminicele disponibile fără rețetă la farmacie sunt suficiente.