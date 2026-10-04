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Spaimă, mușamalizare și teoria conspirației. Ce se întâmplă în orașul din Rusia în care a reapărut ciuma

Cetățenii din orașul Irkutsk în care a fost un deces provocat de ciumă se tem că autoritățile locale încearcă să ascundă adevărul. Lipsa de informații a încurajat propagarea unor teorii ale conspirației. Nimeni nu știe cu adevărat ce se întâmplă deoarece autoritățile transmit doar că situația este sub control.
Spaimă, mușamalizare și teoria conspirației. Ce se întâmplă în orașul din Rusia în care a reapărut ciuma
Sursă foto: Facebook
Petru Mazilu
04 oct. 2026, 14:25, Social
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O femeie a murit după ce a fost infectată cu ciumă în regiunea Irkutsk, din estul Rusiei. Aproape 200 de persoane care ar fi putut intra în contact cu aceasta au fost plasate sub observație

De asemenea, autoritățile locale au instituit mai multe restricții. La uzina de aluminiu din Irkutsk a fost introdus obligativitatea purtării măștilor de protecție. Directorul întreprinderii a declarat că în oraș circulă „multe zvonuri și informații contradictorii”.

Între timp, mai multe spitale au fost închise pentru o perioadă de trei săptămâni, fiind plasate în carantină. În secțiile celorlalte spitale au fost introduse restricții stricte: pacienții nu sunt externați, iar vizitele familiei sunt interzise. Totodată, mai mute evenimente publice din regiune au fost anulate.

Focar de ciumă. autoritățile susțin că situația este sub control

În paralel, Rospotrebnadzor (agenția federală de supraveghere a sănătății și bunăstării publice) a transmis că situația epidemiologică din regiunea Irkutsk este stabilă. Cu toate acestea, locuitorii se tem că autoritățile ruse ascund amploarea reală a focarului, pentru a evita panică în rândul populației.

Pe 3 octombrie, autoritățile din Baikalsk au îndemnat locuitorii să nu călătorească în Shelekhov din cauza situației legate de ciumă. La două ore după publicare, mesajul a fost șters. De asemenea, canalul pro-guvernamental REN TV a șters cinci articole dedicate subiectului.

Cazul oficial de ciumă

Presa locală a identificat victima drept Daria Chipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, care a lucrat la Institutul de Combatere a Ciumei din Irkutsk. Potrivit unor publicații ruse, femeia ar fi putut contracta infecția după ce o eprubetă s-a spart în laborator. Informația nu a fost însă confirmată oficial.

Femeia a fost internată marți într-un spital din Shelekhov, oraș aflat în apropiere de Irkutsk, după ce a dezvoltat simptome de pneumonie severă. Starea sa s-a agravat rapid, iar medicii au conectat-o la un ventilator. Ea a murit joi.

Presa rusă a mai relatat că ar fi fost vorba despre ciuma pneumonică, una dintre cele mai grave forme ale bolii. Aceasta afectează plămânii și se poate transmite de la o persoană la alta prin particule respiratorii eliminate prin tuse sau strănut.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ciuma pneumonică poate fi fatală dacă tratamentul nu este administrat rapid.

Ultimul caz de ciumă raportat oficial în Rusia datează din 2016, când un copil de 10 ani din Altai a fost diagnosticat cu boala.

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