„Leacul” promovat pe rețelele de socializare pentru ciuma din Siberia. Firma ce vinde produsul este condusă de un adept al teoriilor conspiraționiste

Moartea unei angajate care lucra într-un laborator din Siberia, suspectată că ar fi fost cauzată de ciumă, a făcut înconjorul lumii.

Pe rețelele de socializare, mai mulți utilizatori promovează un așa numit „leac” împotriva acestei boli, în valoare de 300 de dolari, notează AFP.

Utilizatorii americani și canadieni insistă asupra necesității acestui kit.

„Nu așteptați până când toți ceilalți se grăbesc. Pregătiți-vă înainte de a avea nevoie de el”, scrie în descrierea unui videoclip încărcat pe Facebook. Filmulețul a strâns peste 161.000 de vizualizări.

Firma, condusă de un american ce a promovat teorii ale conspirației

Marca ce oferă acest kit este condusă de un cardiolog american, care a promovat teorii ale conspirației, în special în ceea ce privește pandemia de Covid-19, potrivit sursei.

Un alt utilizator a lăudat acest kit celor 2,9 milioane de urmăritori ai săi, susținând că acesta conține doxiciclină. Acest antibiotic se numără printre cele utilizate pentru tratarea ciumei în țările afectate, pentru a limita focarele.

„Știm cum să tratăm (ciuma)”, spune Isaac Bogoch, specialist în boli infecțioase. Potrivit acestuia, cazul suspect din Rusia „nu este tipul de infecție care ar putea crea o pandemie”.

Este periculoasă administrarea de antibiotice fără expunere

El subliniază că administrarea de antibiotice fără expunere dovedită este periculoasă.

„Îți modifici microbiota intestinală și riști să creezi bacterii rezistente la antibiotice, care vor împiedica medicamentul să funcționeze data viitoare când ai nevoie de el”, explică Paul Keim, cercetător în domeniul ciumei.

Aceste kituri conțin și medicamente „greu de obținut”, cum ar fi ivermectina, adaugă el. Totuși, aceasta din urmă „nu este niciodată folosită cu adevărat pentru infecțiile bacteriene”.

Acest medicament continuă să fie promovat ca remediu în anumite cercuri de dezinformare, parțial pentru că autoritățile l-au exclus pentru tratarea Covid-19 în urma unor studii clinice eșuate.

Acest remediu fusese deja prezentat ca tratament pentru hantavirus, care a apărut în primăvară pe un vas de croazieră.

„De îndată ce există o criză, în special în domeniul medical, apar escrocii”, spune Timothy Caulfield, expert în dezinformare. El adaugă că aceștia exploatează „frica și incertitudinea” pentru a vinde produse cu efecte nedovedite.